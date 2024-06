Allagamenti in Francia, motociclista trascinato dalla furia della corrente

Il maltempo non ha risparmiato nemmeno la Francia. Le forti piogge cadute negli ultimi giorni hanno provocato diversi allagamenti nell'Alta Savoia. Molti i video comparsi in Rete che mostrano i disagi che stanno affrontando gli abitanti della regione: tra questi anche quello girato a Collonges-sous-Salève, dove un motociclista, dopo essere caduto dalla sua moto, ancora con il casco in testa, viene trascinato dalla forza della corrente dopo che la strada che stava percorrendo si è trasform...