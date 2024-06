Alla discarica abusiva della periferia est di Napoli l'aria acre a causa dei fuochi appiccati

Era il campo nomadi di Barra, alla periferia est di Napoli. Adesso è una discarica a cielo aperto nella quale in molti vanno a scaricare abusivamente rifiuti di ogni genere: tubi di amianto, copertoni, mobili, materassi e non solo. Poi appiccano gli incendi per far sparire le tracce e rendere irrintracciabile la provenienza. A pochi metri le case, una scuola e l’Ospedale del mare. l'aria è irrespirabile. Disperati i cittadini, che chiedono delle telecamere di videosorveglianza.