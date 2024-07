Alfa Romeo Junior: il nuovo SUV compatto del Biscione

La Junior è disponibile in due motorizzazioni, ibrida ed elettrica. La mild hybrid è la prima nel segmento ad offrire anche la variante a trazione integrale Q4 con gestione automatizzata dell’asse di trazione posteriore, mentre la motorizzazione 100% elettrica è disponibile nelle varianti base da 156 CV e Veloce da 240 CV, massima espressione del DNA sportivo Alfa Romeo. I prezzi partono da 29.900 euro per l'ibrida e da 39.500 euro per l'elettrica.