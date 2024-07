Alex Marangon, il video del giovane barman due mesi prima della morte

"Si sta molto bene, c'è un bel clima e la gente inizia ad arrivare a fiumi". Parlava così Alex Marangon, il 26enne di Marcon (Venezia) trovato morto sul greto del Piave per cause ancora da accertare. Un paio di mesi prima della sua scomparsa il ragazzo aveva rilasciato un'intervista a un'emittente locale in cui parlava della stagione estiva e mostrato in esclusiva dalla trasmissione di Canale 5 Morning News.