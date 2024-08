Alex Marangon, tracce sospette nell'auto: vettura sequestrata

Un possibile nuovo elemento nell'inchiesta della procura di Treviso in cui si ipotizza l'omicidio a carico di ignoti: il barman, che la notte tra il 29 e il 30 giugno scorso aveva partecipato al raduno di seguaci sciamanici "Musica e medicina", nell'Abbazia di Santa Bona di Vidor dove erano ospiti anche due curanderos colombiani, per i pm è stato ucciso. Le lesioni alla testa sarebbero state provocate da un oggetto contundente e non sarebbero compatibili con la caduta accidentale nel fiume.