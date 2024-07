Alex Marangon, 26 anni veneziano residente a Marcon, barista stagionale in Alto Adige, è scomparso nella notte tra sabato e domenica. Era a un party privato nell'abbazia Santa Bona di Vidor nel Trevigiano, un ex complesso monastico affittato per eventi e cerimonie. Verso le 2.30 si è allontanato da solo a piedi. Da allora nessuno lo ha più visto.