13 maggio 2024 17:50

Alessia Pifferi condannata allʼergastolo: impassibile alla lettura della sentenza

Alessia Pifferi è stata condannata all'ergastolo. Questa la decisione della Corte d'Assise di Milano, presieduta da Ilio Mannucci Pacini, contro la 38enne, colpevole di aver lasciato morire di stenti la figlia Diana di18 mesi, lasciandola sola in casa dal 14 al 20 luglio 2022. Pifferi è rimasta impassibile per tutta la lettura della sentenza, per poi abbandonare l'aula senza rilasciare dichiarazioni.