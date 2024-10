Alessandria, uccide la moglie in casa e chiama il 112

Un uomo di 61 anni, Giovanni Salamone, ha accoltellato in casa la moglie, Patrizia Russo, di 53 anni, a Solero, in provincia di Alessandria. Ad avvertire il 112 dell'accaduto è stato il marito stesso intorno alle 6 di mattina. Inutili i soccorsi del personale medico, che non ha potuto far altro che constatare il decesso della donna. I carabinieri, che indagano sul caso, hanno trovato il corpo della vittima in camera da letto. Pare che l'uomo abbia colpito la coniuge al culmine di una lite.