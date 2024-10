Albania, i migranti rientrano in Italia

La motovedetta della Guardia Costiera con a bordo i dodici migranti del centro italiano di permanenza per il rimpatrio è ripartita dall'Albania ed è in viaggio per Bari. Venerdì la sezione immigrazione del tribunale di Roma non ha convalidato il loro trattenimento all'interno del centro di Gjader. Approderanno in Puglia e, sebbene la loro richiesta di asilo sia stata già respinta, avranno 14 giorni di tempo per fare ricorso.