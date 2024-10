Albania, arrivati a Bari i 12 migranti. Nordio: sentenza abnorme, legifereremo

Rientrano a bari i migranti dall'Albania. Egiziani e Bengalesi, provenienti da paesi non sicuri, come ha stabilito il tribunale di Roma, che non ha convalidato il loro spostamento nei centri costruiti in collaborazione con Tirana. Scontro maggioranza-magistratura. Il ministro Nordio: "sentenza abnorme". Il Pd: "Dal Guardasigilli attacco pesante alla magistratura, si dimetta" Palazzo chigi annuncia ricorso e prepara un decreto: convocato il cdm per lunedi: in arrivo nuove regole.