Alain Delon si è spento circondato dall'affetto dei suoi cari

Alain Delon se n’è andato a 88 anni nella casa di Douchy a sud di Parigi. A dare la notizia della scomparsa la sua famiglia che ora chiede di rispettarne la privacy, in questo momento di lutto estremamente doloroso. Poche ore prima la figlia Anouchka aveva pubblicato una foto con l’amatissimo cane di Delon, Loubo, che gli è rimasto a fianco fino alla fine. È morto "circondato dall'affetto dei suoi tre figli e della sua famiglia", si legge nella nota indirizzata ad Afp dai familiari. Davanti alla proprietà in cui è morto, decine di persone sono accorse a piangere un vicino "non come gli altri". In molti hanno sfilato davanti a uno degli ingressi della tenuta per lasciare dei fiori.