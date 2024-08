Alain Delon, i funerali in forma strettamente privata

Alain Delon aveva chiesto di essere sepolto come una persona comune, accanto ai suoi 35 cani e così i figli Anthony, Anouchka e Alain-Fabien hanno fatto di tutto per rispettare la sua volontà. I funerali dell'attore francese si sono tenuti in forma strettamente privata. Ammesse alla cerimonia alla villa di Douchy solo una quarantina di persone che hanno ricevuto istruzioni ben precise: non hanno potuto scattare foto e hanno riposto il cellulare in una busta di plastica. La messa è stata celebrata da Monsignor Jean-Michel Di Falco, ex vescovo, amico di vecchia data dell'attore e a lungo considerato il cappellano delle celebrità.