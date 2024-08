Al via da settembre i bonus assunzioni per giovani, donne e Zes

Bonus assunzioni, da settembre nuovi incentivi per giovani, donne e lavoratori nel Mezzogiorno. Il governo completa il pacchetto occupazione contenuto nel decreto Coesione. L’agevolazione per chi assume i giovani prevede l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali per 24 mesi ai privati che danno un impiego stabile a un under 35, mai occupato a tempo indeterminato. Una misura che secondo le stime potrebbe portare a 60mila nuovi contratti quest'anno e 146 mila nel 2025. Sgravio totale dei contributi per 2 anni anche per le assunzioni di donne svantaggiate, cioè prive di un impiego regolare retribuito da almeno sei mesi e residenti nelle cosiddette Zes, zone del Mezzogiorno interessate da progetti di sviluppo, (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna).