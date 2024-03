AI Act, Barachini: "Risorse, ricerca e regole, governo sulla strada giusta"

"Quella della regolamentazione è una strada che anche l'Italia sta seguendo, e in parte anticipato e condiviso. L'Europa ha fatto un passo in avanti straordinario anticipando i tempi, precorrendo rischi e opportunità e dando risposta concreta a un tema enorme - quello dell'innovazione digitale - in continuo evoluzione e sviluppo. Servono codici e regole senza rallentare la capacità di raccogliere risorse, fare formazione e ricerca. La strada imboccata dal governo meloni è quella giusta: risorse, ricerca e regole" ha detto Alberto Barachini.