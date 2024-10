Agrigento, esonda il fiume Salso: uomo salvato dal tetto dell'auto

L'elicottero dei vigili del fuoco è riuscito a mettere in salvo, issandolo a bordo del velivolo, un uomo di Licata (Agrigento) che era sul tetto della propria auto rimasta intrappolata, dopo l'esondazione del fiume Salso, in contrada Bugiades, sempre a Licata. Un altro licatese è stato tratto in salvo, con le stesse modalità, dal tetto della sua abitazione; un altro ancora era rimasto aggrappato ai pilastri di un ponte. Per le forti piogge, a Licata ci sono due quartieri sott'acqua e sono giunti, dopo quelli di Gela, anche squadre di vigili del fuoco da Palermo e da Trapani e personale con ruspe e pale. "Abbiamo attivato il Coc", il centro operativo, "e si sta facendo tutto il possibile per mettere in sicurezza tutto il territorio", ha detto il sindaco di Licata, Angelo Balsamo, invitando "i cittadini a non uscire di casa se non è strettamente necessario, per permettere ai soccorritori di potere lavorare dove c'è bisogno". "Cortesemente - ha aggiunto - rimanete a casa".