Agrate Brianza, autoarticolato si ribalta lungo l'A4

Grave incidente stradale sul tratto dell'autostrada A4 all'altezza di Agrate Brianza (Monza e Brianza). Un autoarticolato che viaggiava in direzione Torino si è ribaltato, disperdendo la merce trasportata sulla carreggiata. La motrice del mezzo pesante è finita a cavallo delle barriere di separazione tra i due sensi di marcia. Una persona è stata trasportata in ospedale in codice rosso con l'elisoccorso.