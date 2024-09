Aggressioni ai medici, scatta l'arresto

Pugni, botte, insulti. Chi aggredisce un medico o un infermiere rischia l'arresto anche nelle 48 ore successive, in flagranza di reato differito, come già accade negli stadi. L'annuncio arriva dal ministro della Salute Schillaci, in accordo con quello della Difesa Nordio. Un provvedimento per dire basta agli episodi di violenza in corsia. L'ultimo di una lunga serie di casi arriva dall'ospedale di Foggia.