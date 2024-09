Affitti brevi, proroga delle sanzioni

La stretta sugli affitti brevi concede una tregua. Le sanzioni per chi non espone o per chi non è ancora in possesso del codice identificativo nazionale - cin - slittano al 2025 per dare tempo agli operatori di settore di mettersi in regola. Tutto dovrà però essere pronto per l'inizio del Giubileo. Intercettare i furbetti delle locazioni brevi prima dell'aumento dei flussi di turisti e recuperare le imposte previste. Il nuovo codice identificativo nazionale punta infatti a favorire le verifiche incrociate dell'Agenzia delle Entrate e della guardia di finanza per contrastare l'evasione che in questo settore ha avuto un notevole incremento nell'ultimo decennio senza un quadro normativo e fiscale dedicato.