Roma continua a essere rovente. Ma non solo. Nel Lazio 4 capoluoghi su 5 raggiungono il picco delle temperature. Nel centro storico della Capitale, soffrono queste temperature i residenti e i lavoratori, mentre i turisti "entrano nei negozi anche solo per rinfrescarsi con l'aria condizionata". D'altronde visitare la Città eterna con questa afa è un'impresa anche per loro.