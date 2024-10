Adriano tra alcol e favelas, il video è diventato virale sui social

Adriano torna alle origini. L’ex calciatore è stato infatti immortalato in un video che lo mostra per le strade di una favelas di Rio de Janeiro mentre chiacchiera con amici e beve una birra. Sui social il video è diventato virale e ci si chiede se sia un segnale di qualche malessere dell’”imperatore” o semplicemente la voglia di tornare, anche solo per qualche ora, nell’ambiente in cui è cresciuto.