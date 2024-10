Sorpresa durante il concerto di Adele al The Colosseum at Ceasars Palace di Las Vegas. La cantante britannica, mentre era in platea per salutare i fan, ha notato tra il pubblico Celine Dion. Le due star si sono scambiate un abbraccio denso di commozione. "È una delle mie persone preferite in assoluto", ha detto Adele una volta tornata sul palco.