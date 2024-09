Usa, addio alla ballerina Michaela DePrince

Si è spenta all'età di 29 anni Michaela DePrince, ballerina di successo, la cui storia è destinata a diventare una "fonte d'ispirazione per tutti", come ha dichiarato la sua famiglia annunciandone il decesso. Cresciuta in un orfanotrofio della Sierra Leone, si è affermata negli Stati Uniti condividendo palcoscenici importanti con diverse star, come accadde con Beyoncé.