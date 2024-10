Acerra, i ladri restituiscono il cane rubato alla bimba disabile

Nessuno saprà mai se siano stati i sensi di colpa o solo la paura di essere rintracciati, ma i ladri hanno restituito Maui alla sua padroncina di 12 anni, in sedia a rotelle per una malattia genetica. I malviventi che sabato sera avevano svaligiato questo appartamento di Acerra nel Napoletano e portato via tutto, compreso il piccolo spitz tedesco, sono tornati sui loro passi dopo l'appello ai microfoni dei nostri telegiornali