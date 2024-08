Accordo su Gaza, Hamas manda al Cairo un suo importante funzionario

Continua il lavoro diplomatico per arrivare a un accordo di tregua su Gaza. Hamas ha deciso di mandare al Cairo in Egitto un suo importante funzionario, senza però partecipare ai colloqui. Per il Qatar è presente il primo ministro Al Thani. Anche Israele ha inviato una delegazione di alto profilo che ha presentato le sue richieste per il cessate il fuoco sulla Striscia. Lo Stato Ebraico sarebbe disposto a ridurre il presidio militare lungo il corridoio Filadelfia.