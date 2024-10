A Taranto proposte le panchine per l'allattamento, ma è polemica

Panchine dedicate all'allattamento in vari punti della città di Taranto. La proposta avanzata da alcuni consiglieri con l'intento di garantire alle neomamme un luogo comodo e a loro riservato, ha spaccato il consiglio comunale. "Espone le donne ai guardoni", il commento in aula di un consigliere del Pd, che ha trovato d'accordo la maggioranza che ha abbandonato l'aula. E così la questione - dirimente per il futuro di Taranto - è stata rimandata alla prossima seduta. Ma la città ha già deciso...