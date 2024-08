A Ravenna la spiaggia più inclusiva d'Italia per i disabili

A Punta Marina, nel Ravennate c'è la spiaggia più inclusiva d'Italia per i disabili. È gratuita e aperta a tutti perché nessuno si senta confinato. Nel lido ci sono 18 postazioni attrezzate per disabili gravi, 12 per quelli meno gravi, con ombrelloni automatizzati, bagni accessibili, passerelle che garantiscono un ingresso sicuro in acqua, materassi antidecubito e lettini più grandi.