24 aprile 2024 15:00

A Parigi compaiono polli gonfiabili giganti: protesta contro le pratiche agricole

Il gruppo francese per i diritti degli animali L214 ha installato tre polli gonfiabili giganti in Place de la Bourse a Parigi per denunciare le pratiche di allevamento intensivo di pollame. In particolare l'associazione vuole denunciare "le devastazioni della selezione genetica sui corpi dei polli venduti" da parte di tre grandi marchi: Le Gaulois, Marie e Maitre CoQ