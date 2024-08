A Livorno arriva il "medusometro"

Per avvisare i bagnanti negli stabilimenti livornesi spunta il “medusometro”, una sorta di "semaforo" che misura quante meduse ci sono in mare. Un cartello di facile lettura indica ai bagnanti la presenza del fastidioso animale, su quattro livelli di allerta. L'iniziativa è di uno storico lido livornese, ma il medusometro è già adottato in altri stabilimenti della zona. In una delle estati più calde il mare della Toscana, specie di fronte alla costa livornese, si popola infatti di meduse e lo stratagemma risulta utile a evitare spiacevoli incontri con le creature marine.