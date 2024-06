A Fregene la spiaggia si è ridotta della metà in 15 anni

Secondo un rapporto dell’Istituto Italiano per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), l’erosione costiera sta rapidamente peggiorando lungo le coste italiane, a causa delle attività umane. Nell’area vicino alla città di Fiumicino, a sud di Roma, negli ultimi 15 anni, la spiaggia di Fregene si è ridotta della metà, costringendo le autorità a implementare misure di protezione come zone di ripascimento e barriere per salvaguardare le infrastrutture costiere dalle acque.