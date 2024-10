A 16 anni uccide l'amico di infanzia: "Me l'ha ordinato il boss"

Un ordine "mortale" arrivato dagli ambienti della malavita ed eseguito senza pietà. Così un sedicenne ha sparato e ucciso un ragazzo poco più grande di lui, Gennaro Ramondino, un ventenne suo amico di infanzia. Poi, insieme a dei complici, ne ha bruciato il corpo in una campagna. Tutto perché a chiederglielo è stata la camorra: "Non volevo farlo, ma me lo hanno ordinato i grandi", ha detto il giovane.