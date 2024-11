4 novembre, Giorgia Meloni si cimenta con la teleguida di un robot dell'Esercito

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si è recata al circo Massimo dove è allestito il village della Difesa, in occasione della Festa delle Forze Armate. La premier, accompagnata dal generale Gaetano Zauner, ha visitato gli stand dei vari Corpi della Difesa allestito nell'area, teleguidando anche il robot UGV Sibcra, drone terrestre per fare campionamento in zone pericolose e contaminate radiocomandato a distanza. La premier ha quindi scherzato con un militare dicendo: "Me lo regala?".