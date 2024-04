25 Aprile, scontri a Roma

di Rossella Ivone

Un cameraman viene colpito alla testa da alcuni sassi, un cronista al volto, per fortuna entrambi non riportano conseguenze. Qualcuno lancia barattoli di mais sulla folla. La polizia riporta alcuni ragazzi - riusciti a sfuggire dai cortei - all'interno del cordone, mentre le bandiere sventolano accompagnate da cori e slogan delle due fazioni avversarie. È solo grazie alle forze dell'ordine che la situazione non degenera ulteriormente. Nelle prossime ore le immagini riprese dalla polizia verranno vagliate e analizzati i momenti in cui sono stati lanciati sassi e altri oggetti