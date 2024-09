"Strusciarsi in quel modo sopra un uomo il quale, data la situazione in cui sta, non può reagire liberamente. Secondo me non è prettamente libertà. Io la chiamerei piuttosto mancanza di rispetto". Così l'opinionista del Grande Fratello Beatrice Luzzi risponde alle critiche e chiarisce - in un video su Instagram - la sua posizione sulla concorrente Shaila Gatta.