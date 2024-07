Una serata evento nel cuore di Milano, con quasi 2400 ospiti allo Spazio MiCo. Publitalia si racconta e racconta ad aziende, manager e imprenditori, l'offerta e i risultati di un anno di straordinaria crescita e sinergie. "Sempre accesi" è il titolo di questa tappa che chiude un roadshow in tutta Italia. Un claim emozionante, per una serata piena di meraviglia come uno spettacolo.