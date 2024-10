UNA CERTA IDEA DI FEMMINILITÀ "See You at 5": Margot Robbie e Jacob Elordi diretti da Guadagnino

Un desiderio irrefrenabile, un finale sorprendente. Il regista italiano Luca Guadagnino firma un cortometraggio destinato a diventare un "cult". Protagonisti le due star e il celebre profumo Chanel N°5