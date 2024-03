"Sarà Kate Middleton a dire la verità sulla sua salute"

di Viviana Guglielmi

Inoltre, presto la principessa pubblicherà una nuova immagine. L'occasione, come kate è solita fare per tutti gli anniversari dei suoi bambini, potrebbe essere quella del sesto compleanno di Luis, il piccolo di casa, il 23 aprile. Da decidere, fanno sapere gli amici intimi, se sarà la stessa principessa a scattare la foto o se si affiderà a un professionista. Indiscrezioni che però non smorzano dubbi e polemiche che appaiono destinate ad andare avanti in attesa di notizie ufficiali.