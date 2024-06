Fare la spesa in mezzo al mare? Perché no: Elisabetta Canalis, in barca in Sicilia con un gruppo di amici con cui è stata al matrimonio di Diletta Leotta, vede passare una barca di pescatori e chiede informazioni. "Quanto al chilo?", si sente dire parlando di gamberi, poi prontamente acquistati e mangiati. A filmare la scena, e a pubblicarla sui social, ci ha pensato Elodie.