A nove mesi dall'inizio della guerra a Gaza, manifestanti hanno bloccato le autostrade in tutta Israele, chiedendo al primo ministro Benjamin Netanyahu di dimettersi e spingendo per un cessate il fuoco che potrebbe riportare indietro gli ostaggi detenuti da Hamas. Il 'Giorno di disturbo' è iniziato alle 6.29, il momento in cui i militanti di Hamas hanno lanciato i primi razzi verso Israele il 7 ottobre.