Nel processo per la morte di Serena Mollicone, la corte d'Assise d'Appello di Roma ha confermato l'assoluzione di Franco Mottola, della moglie Anna Maria e del figlio Marco. La ragazza fu trovata senza vita in un boschetto ad Arce, centro in provincia di Frosinone, il primo giugno del 2001. "Sono molto amareggiata. Questa non è giustizia", è stato il commento a caldo della sorella della vittima.