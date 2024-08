"Lady scippo" è già tornata libera

E' già libera Ana Zahirovic, meglio conosciuta come "lady scippo". La donna di origini croate era stata arrestata pochi giorni fa dai carabinieri a Roma perché deve scontare trent'anni. Il motivo della scarcerazione ? Lo scorso 11 maggio ha partorito la sua decima figlia. Un trucco, quello delle continue gravidanze, che per gli investigatori sarebbe utilizzato dalla donna proprio per continuare a fare scippi evitando di finire nel penitenziario.