"Kamala, combatteremo e vinceremo": il sostegno di una piccola fan

"Non c'è niente di paragonabile a momenti come questi durante la campagna elettorale": ha scritto questo Kamala Harris in un post in cui ha pubblicato un incontro speciale con una piccolissima sostenitrice. "Ti amo, combatteremo e vinceremo", ha detto la bambina alla candidata democratica alla Casa Bianca, che l'ha poi abbracciata e presa in braccio. "Sei di grande ispirazione per me", ha detto l'attuale vicepresidente degli Stati Uniti.