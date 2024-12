Secondo la Cgia di Mestre negli ultimi due anni con il governo Meloni si sono registrati 847mila occupati in più (+3,6%). Aumentano i posti fissi: 672mila dipendenti e 175 mila autonomi, 420 mila sono donne. Con il settore auto in crisi e la cassa integrazione è urgente la messa a terra del Pnrr per rilanciare gli investimenti