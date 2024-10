"Il clima è cambiato, anche noi dobbiamo prepararci ad affrontare eventi estremi e improvvisi"

“L’uragano Milton è stato guardato da subito con attenzione. Ma ciò che ha spaventato gli esperti è stato soprattutto la velocità con cui si è intensificato: i venti sono aumentati di intensità di ben 150km in 24 ore in modo inaspettato. E questo è un vero e proprio record!” Un’accelerazione improvvisa e spaventosa che – spiega Giuliacci – probabilmente è dovuta al passaggio della tempesta su mari che registrano alte temperature. “Acque troppo calde trasferiscono all’atmosfera energia e contribuiscono a intensificare questi fenomeni, per questo, tutti dobbiamo prestare molta attenzione. In Italia, con un Mediterraneo insolitamente caldo, ci sono rischi di eventi repentini e imprevedibili. Il clima è cambiato, anche noi dobbiamo prepararci ad affrontare fenomeni estremi e improvvisi”