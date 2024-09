"I fratelli Corsaro", Giuseppe Fiorello svela cosa ha in comune con il suo nuovo personaggio

La serie tv "I fratelli Corsaro" arriva in prima serata su Canale 5 da mercoledì 11 settembre. Giuseppe Fiorello interpreta l'investigatore Fabrizio Corsaro, fratello maggiore di Roberto (Paolo Briguglia). "Tra le tante cose che mi hanno affascinati dei libri di Salvo Toscano c’è lo stile di scrittura - spiega Giuseppe Fiorello - con poche immagini stereotipate, con personaggi molto realistici... persone e non personaggi… pensando alla serie non ho visto subito il personaggio di Fabrizio per me, ho pensato prima a Roberto… Fabrizio mi somiglia di più per la parte professionale, tenta a tutti i costi di dire la verità in faccia alle persone e a personalità molto importanti".