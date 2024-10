"Grande Fratello", il meglio della settima puntata

La crisi personale di Enzo Paolo Turchi e il triangolo tra Shaila Gatta, Javier Martinez e Lorenzo Spolverato hanno segnato la settima puntata del "Grande Fratello", in onda lunedì 7 ottobre in prima serata su Canale 5. Il coreografo ha espresso apertamente l'intenzione di lasciare il reality per tornare dalla figlia Maria, ma a frenarlo ci ha pensato la moglie Carmen Russo. Una sorpresa che non sembra essere stata accolta nel migliore dei modi da Enzo Paolo Turchi, che ha poi confessato di aver attraversato un momento di crisi prima di entrare nella Casa.

Momento particolarmente intenso anche per i protagonisti del "quadrilatero", che sembra essere andato in frantumi dopo l'ultimo confronto che ha coinvolto Lorenzo Spolverato, Javier Martinez, Helena Prestes e Shaila Gatta.