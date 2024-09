Elisa Esposito, rinunciando per il breve tempo di un video social al relax sotto l'ombrellone, si è messa a raccogliere la spazzatura abbandonata dai bagnanti. "Io non sono la vostra spazzina", avverte però la prof di corsivo di TikTok, oggi in versione "ecologista" in bikini, prima di tornare al "meritato" riposo.