"Ci siamo incrociati e lui ci fissava": parla il "supertestimone" del delitto di Sharon

“In questo periodo mi sto allenando per il titolo italiano di kick boxing, quella sera ero a correre con un mio amico. Mi ha colpito il suo sguardo. Ci ha fissato in maniera molto strana per qualche istante, poi ha fatto un verso strano ed ha tirato dritto per la sua strada. Quando ho sentito che cercavano un uomo che era in giro a correre mi sono presentato spontaneamente alla polizia per tutelarmi”.