04 aprile 2024 12:20

"Assassino": Speranza contestato a Ostia dai no vax

Roberto Speranza è stato duramente contestato da un gruppo di no vax. "Assassino", gli hanno urlato più volte i manifestanti mentre veniva scortato in auto dalle forze dell'ordine. L'ex ministro della Salute era a Ostia per presentare il suo libro che parla dell'emergenza Covid