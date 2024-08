"A tre anni ha riconosciuto il padre morto sul lavoro"

"Ha riconosciuto il padre lo ha abbracciato". Lo dice la madre di Viola mentre la bimba spalanca le braccia come a stringerselo forte al petto quel padre che ha perso in un incidente sul lavoro. La piccola ha solo tre anni, ma la potenza della sua spontaneità racconta tutto il dolore della sua famiglia. In poco tempo, grazie alla diffusione sui social, questa immagine è diventata il grido di chi lotta contro le morti bianche.