Parte oggi, alle 20:30 su Rete 4, "4 di sera", il nuovo programma dell'access prime time del canale. Andrà in onda in diretta tutti i giorni, dal lunedì al venerdì per tutta l'estate. Ospiti in studio, attualità, interviste, servizi, politica, costume e cronaca. Alla guida della trasmissione ci sarà una coppia inedita: Roberto Poletti e Francesca Barra.